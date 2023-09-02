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الأحد 03 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إنبى يفوز على الإسكندرية للبترول ببطولة الجمهورية للشركات في تنس الطاولة

تنس الطاوله بإنبي
تنس الطاوله بإنبي
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واصل فريق تنس الطاولة بشركة إنبى تحقيق إنتصاره الثانى ، بالفوز على شركة الأسكندرية للبترول بنتيجة 1/3 ، فى المباراة التى جمعت الفريقين بالصالة المغطاة ، لملعب عادل خيرالله ببورسعيد ، ضمن منافسات بطولة الجمهورية للشركات لتنس الطاولة رقم 56 ، والتى تقام خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر الجارى .

نجح الفريق فى تقديم أداءً مميزاً وقوياً خلال مباراته الثانية ، بمشاركة كل من ك/اشرف عاشور وأيمن زكريا وخالد محمد وسيد زينهم وعبد السلام إسماعيل  وهاني عبد السلام ، فيما يقود الفريق إدارياً أحمد ناجي وحسام عبد المحسن ونادر عثمان.

كان الفريق قد حقق فوزاً هاماً على الضرائب بنتيجة 1/3 ، فى افتتاح البطولة.

نادي انبي تنس إنبى
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