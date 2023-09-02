بايرن ميونخ يكسر لعنة مونشنجلادباخ بثنائية في الدوري الألماني

نجح بايرن ميونخ في تحقيق فوز صعب على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 2-1 في إطار الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

وبدأت المباراة بتسجيل بوروسيا مونشنجلادباخ هدفه الأول في الدقيقة 30 عبر كو إتاكورا بعد ركنية نفذها ماكسميليان فوبر وتمريرة رأسية.

وسيطر بايرن ميونخ على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة استحواذ وصلت إلى 70%، لكنه انتهى بتأخر البايرن بهدف.

وفي الشوط الثاني، نجح ليروي ساني في تسجيل هدف التعادل لبايرن ميونخ في الدقيقة 58 بعد تمريرة من جوشوا كيميش، وفي الدقيقة 87، قاد كيميش هجوم بايرن ميونخ وأرسل ركلة ركنية تصلت إلى ماتياس تيل البديل الذي سجل هدف الفوز للفريق.

هذا الفوز هو الأول لبايرن ميونخ على بوروسيا مونشنجلادباخ منذ مايو 2021، وهو فوز مهم يرفع رصيد البايرن إلى 9 نقاط، مشاركة بذلك الصدارة مع باير ليفركوزن، فيما تجمد رصيد بوروسيا مونشنجلادباخ عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.