النيابة تحقيق في مصرع عامل من أعلى عقار بالمطرية

تباشر نيابة المطرية اليوم التحقيق حول مصرع عامل من اعلي عقار بعد نشوب مشاجرة بينه وبين زوجته بسبب خلافات بينهما ، واخرت باستدعاء اسرة الضحية للاستماع لاقوالهم ، وطلب التحريات حول الواقعة .

أقدم عامل على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بعد مشاجرة مع زوجته بدائرة قسم شرطة المطرية .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة عامل يرتدى كامل ملابسه مصاب بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، ودلت التحريات على أن المتوفى تشاجر مع زوجته وألقى بنفسه من الطابق الرابع وتم نقل الجثة إلى المشرحة، فيما يجري رجال المباحث التحريات، والاستماع إلى أقوال أهل الطالبة لمعرفة ملابسات الحادث.