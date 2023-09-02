عماد الدين حسين: جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني في منتهى الأهمية

قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن جلسات الأسبوع السادس فى منتهى الأهمية، وما بين شهر إلى اثنين سيكون الحوار الوطنى انتهى من مناقشة جميع النقاشات فى كل اللجان ويرفع ما تبقى من لجان من التوصيات للرئيس، وبالتالى يكون الحوار وصل إلى نهاية الطريق ويكون أنجز المهمة على خير وجه.

وأضاف عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، كان هناك جدلا خاصا بقانون القوائم الانتخابية وتم رفع التوصيات الأساسية للرئيس، ولن نجد حلول فورية فى قضية الأسعار لأنه متعلق بالإنتاج ويحتاج لفترة زمنية، وقضية الديون قد يكون فيها بداية طريق جيدة.

وتابع هناك قضايا تحتاج لوقت طويل حتى تحقق الثمار المرجوة منها مثل قضية الدين، ولن يحل بين يوم وليلة، ودعم الحياة السياسية كذلك، والتى لا تحل بقرار فقط ولكن يحتاج لمجموعة من العوامل.