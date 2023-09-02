الدوري الألماني| باير ليفركوزن ينتصر على دارمشتات.. وشتوتجارت يهزم فرايبورج

حقق باير ليفركوزن فوزًا كبيرًا على ضيفه دارمشتات بنتيجة 5ـ1 في المباراة، التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب باي أرينا، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الألماني.

سجل خماسية ليفركوزن كل من: فيكتور بونيفاس (هدفان في الدقيقتين 21 و61) وازيكويل بالاسيوس في الدقيقة 49 وجوناس هوفمان بالدقيقة 67 وآدم هلوزيك في الدقيقة 83، بينما أحرز أوسكار فيلهلمسون هدف دارمشتات في الدقيقة 25.

فوز باير ليفركوزن هو الثالث له على التوالي، ليتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 9 نقاط، بينما تذيل دارمشتات الترتيب جدول الدوري الالماني بلا نقاط بعدما تلقي الهزيمة الثالثة على التوالي.

وفي مباراة أخرى، أقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة، اكتسح شتوتجارت ضيفه فرايبورج بخماسية نظيفة، سجلها كل من كريس فيهريش (هدفان في الدقيقتين 8 و62)، وسيرهو جيراسي هدفين بالدقيقتين 17 و19 وإنزو ميلوت في الدقيقة 75 من زمن اللقاء.

ورفع شتوتجارت رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا، بينما تجمد رصيد فرايبورج عند 6 نقاط أيضًا في المركز السابع بشكل مؤقت.

وفاز فيردر بريمن على ماينز برباعية نظيفة؛ ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد ماينز عند نقطة وحيدة بالمركز السادس عشر.

وانتصر فريق هوفنهايم على ضيفه فولفسبورج بثلاثية مقابل هدف؛ ليرفع هوفنهايم رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، وبفارق الأهداف عن فولفسبورج صاحب المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط.

وتعادل أوجسبورج مع ضيفه بوخوم بهدفين لكل منهما، ورفع أوجسبورج رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الألمامي، بفارق الأهداف عن بوخوم، صاحب المركز الثالث عشر.