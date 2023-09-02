الدوري السعودي.. محمد شريف يقود هجوم الخليج أمام الشباب

أعلن البرتغالي بيدرو ايمانويل، المدير الفني لفريق الخليج، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الشباب، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل محمد شريف رفقة الخليج، ضيفًَا على فريق الشباب بملعب استاد الأمير فيصل بن فهد، وينطلق اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد محمد شريف على رأس هجوم فريق الخليج، بعدما وضع أول بصمة له مع الفريق السعودي بصناعة هدف بالجولة الثالثة، بعدما انضم إليه من الأهلي في الميركاتو الصيفي لمدة موسمين.

تشكيل الخليج أمام الشباب

إبراهيم سيهيتش، محمد خبراني، ليساندرو لوبيز، بيدرو ريبوتشو، ايغو رودريجيز، محمد شريف، فابيو مارتينيز، منصور حمزي، عبدالاله هوساوي، سعيد ال حمسل، وو يونج جانج.

ويجلس على دكة البدلاء: مروان الحيدري، عبدالله الشنقيطي، بندر المطيري، خالد ناري، حسن المجحد، حمد العبدران، عبدالله ال سالم، هشام ال دبيس.

ويحتل الخليج، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد نقطتين من 4 مباريات، فيما يتذيل الشباب الترتيب بنفس عدد النقاط.