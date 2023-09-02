بدء تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج التأهيلي للحاصلين على الإعدادية بأزهر القليوبية

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، اليوم السبت، بدء تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج التأهيلي الملحق بالشهادة الإعدادية للعام 2023/ 2024م، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام 2023/2022، بداية من السبت الموافق 2023/9/2 م، حتى الخميس الموافق 2023/9/14.

وأوضح الشيخ عبد الموجود دسوقي، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، أنَّ التقديم سيكون متاحًا للطلاب من خلال الإدارات التعليمية التابع لها الطالب، وذلك وفقًا للقواعد والشروط الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، وهي:

1- حصول التلميذ على نسبة 70% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية العامة.

2- ألا يقل مجموع الطالب في مادة اللغة العربية عن 65%.

3- حصول الطالب على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022م.

4- اجتياز الطالب لاختبار البرنامج التأهيلي المعتمد من الأزهر الشريف؛ على أن يعقد لهم مع امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023م.

وأضاف رئيس المنطقة أنَّ التقديم يتم وفقا لنموذج طلب الالتحاق المرسل للإدارات التعليمية، موضحًا أن المستندات المطلوبة للتقديم للبرنامج التأهيلي الملحق بالشهادة الإعدادية هي:

1- تقديم أصل الشهادة الابتدائية العامة أو مستخرج رسمي منها.

2- تقديم أصل الشهادة الإعدادية العامة.

3- تقديم أصل شهادة الميلاد.