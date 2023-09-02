جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة طفل حديث الولادة بالدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية جهودها لكشف لغز عثور مواطن من قرية الربيعة التابعة لمركز دكرنس فى محافظة الدقهلية على جثة طفل حديث الولاده ملقاة بجانب شاطئ ترعة بالقرية داخل كيس بلاستيك.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ للعميد أحمد عبد الرحمن، مأمور مركز شرطة دكرنس، من "هاني شحاتة أحمد الطنطاوي، 43 عامًا، عامل ، ومقيم في قرية منشأة عبد الرحمن التابعة للمركز بعثوره على جثمان طفل على شاطئ ترعة قرية الربيعة.

بإنتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثمان لطفل ذكر حديث الولادة "عاري" عمر شهر تقريبًا ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية داخل كيس بلاستيك أبيض اللون وملقى على شاطئ الترعة.

جرى إيداع جثة الطفل مستشفى دكرنس العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها.