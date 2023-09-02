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الأحد 03 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس المتهمين بفقأ عين شاب في مشاجرة بالزيتون

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون  حبس المتهمين بالتعدي على شاب وإصابته بفقأ بعينه اليسري في مشاجرة بينهم بسبب خلافات مالية  بالزيتون 15 يوماً على ذمة التحقيقات . 

شهدت منطقة الزيتون بالقاهرة، واقعة مأساوية عندما أصيب شاب بانفجار في عينه اليسرى بسبب قيام شخصين بالتعدي عليه بالضرب بعصا خشبيه  "شومه "في مشاجرة 

بداية الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا من إحدى المستشفيات بوصول شاب في العقد الثالث من العمر مصاب بانفجار في عينه اليسري في مشاجرة بينه وبين اخرين بدائرة القسم  وعلي الفور انتقلت الاجهزة الامنية الي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف اول مصاب بانفجار في عينة اليسري وطرف ثاني شقيقين نتيجة خلافات مالية فيما بينهم

تم السيطرة علي المشاجرة والقبض علي طرفيها وتم نقل المصاب الي المستشفي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

أجهزة الأمن التعدي علي شاب الزيتون
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