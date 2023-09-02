الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يواصل نزيف النقاط بهزيمة من نوتنجهام فورست

واصل فريق تشيلسي، نزيف النقاط بخسارة جديدة خلال الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بالهزيمة من ضيفه نوتنجهام فورست بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الرابعة من البريميرليج.

سجل أنتوني إيلانجا هدف فوز نوتنجهام على تشيلسي في الدقيقة 48، بعد تمريرة رائعة من النيجيري أونيي، ليسدد في أسفل الزاوية اليمنى لشباك الحارس الإسباني روبرت سانشيز.

البلوز بدأ الموسم الجديد من الدوري الأقوى في العالم، بتعادل مع ليفربول، ثم خسر من وست هام يونايتد ، وفاز على لوتون تاون، قبل أن يخسر اليوم من نوتنجهام.

بهذه النتيجة، احتل تشيلسي المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بـ4 نقاط، فيما رفع نوتنجهام فورست رصيده إلى 6 نقاط في المرتبة التاسعة.