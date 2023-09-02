"الدوما الروسي" يصف البيان الأوروبي حول الانتخابات "في الأقاليم الجديدة" بالتدخل في "الشئون الداخلية"

وصف عضو الدوما الروسي فاسيلي بيسكاريوف، بيان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو حول الانتخابات في "المناطق الروسية الجديدة"، بـ"التدخل الصارخ في شؤون روسيا الداخلية، ومحاولة الضغط على الناخبين".

وقال بيسكاريوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت - إن التصويت في الانتخابات الروسية سوف يتم على "كل أراضي الدولة، التي من المقرر إجراء التصويت فيها".

وأضاف: "نعتبر التهديدات التي أطلقها مسؤول الاتحاد الأوروبي بمثابة التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية لروسيا وبالضغط على الناخبين ولا ينبغي للسيد (ستانو) أن يشكك في أن الانتخابات ستجرى بالتأكيد على جميع أراضي بلدنا؛ حيث من المقرر إجراؤها، وسيتم إجراؤها بما يتفق تماما مع تشريعات روسيا الاتحادية، والتي تفي بالمعايير الدولية".

وكان المتحدث باسم خارجية الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، قد هدد سابقا بالمساءلة حول إجراء انتخابات في "الأقاليم الجديدة" لروسيا الاتحادية، قائلا: "إن الانتخابات تعتبر انتهاكا للقانون الدولي".