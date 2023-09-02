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الأحد 03 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بسبب الأعلاف.. مفاجأة سارة في أسعار الدواجن والبيض الفترة المقبلة

الفراخ
الفراخ
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قال حمادة إبراهيم، الأمين العام لشعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إن انخفاض أسعار الدواجن في الوقت الحالي، نتيجة تراجع أسعار خامات الأعلاف إلى معدلاتها الطبيعية.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر طن الذرة انخفض من 20 ألف إلى 12.5 ألف جنيه، بينما انخفض سعر الصويا من 43 ألف جنيه إلى 26 ألف جنيه.

وأكد أن أسعار الدواجن ستظل ثابتة على معدلاتها الحالية عند 65 جنيهWا للكيلو في السوق و4.5 جنيه للبيضة، موضحا أن هذه الأسعار مناسبة لارتفاع تكلفة إنتاج الفراخ محليا وعالميا.

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