بسبب الأعلاف.. مفاجأة سارة في أسعار الدواجن والبيض الفترة المقبلة

قال حمادة إبراهيم، الأمين العام لشعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إن انخفاض أسعار الدواجن في الوقت الحالي، نتيجة تراجع أسعار خامات الأعلاف إلى معدلاتها الطبيعية.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر طن الذرة انخفض من 20 ألف إلى 12.5 ألف جنيه، بينما انخفض سعر الصويا من 43 ألف جنيه إلى 26 ألف جنيه.

وأكد أن أسعار الدواجن ستظل ثابتة على معدلاتها الحالية عند 65 جنيهWا للكيلو في السوق و4.5 جنيه للبيضة، موضحا أن هذه الأسعار مناسبة لارتفاع تكلفة إنتاج الفراخ محليا وعالميا.