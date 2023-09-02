القضاء النيجري يتهم السفير الفرنسي بانتهاك الأعراف الدبلوماسية

اتهم القضاء في النيجر، اليوم السبت، السفير الفرنسي بانتهاك الأعراف الدبلوماسية، وذلك عقب رفضه استدعاءه إلى وزارة الخارجية.

وطالب الإدعاء العام في النيجر، في بيان، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، السلطات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات لترحيل السفير الفرنسي وعائلته، قائلا إن السفير الفرنسي لم يعد دبلوماسيا وليس لديه تصريح إقامة.

يأتي هذا في وقت نظمت فيه جمعيات إسلامية مسيرة كبيرة أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في النيجر، أمس الجمعة، للمطالبة ‏بانسحاب القوات الفرنسية من البلاد.‏

وردد المشاركون في المسيرة شعارات مؤيدة للمجلس الوطني النيجري لحماية الوطن، وكذلك لمالي وبوركينا فاسو وغينيا، التي دعمت الانقلاب العسكري في النيجر، فيما حمل بعض المتظاهرين الأعلام الروسية، وفقا لـ"سبوتنيك".