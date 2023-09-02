قرعة الدوري الأفريقي.. الأهلي يواجه سيمبا التنزاني في ربع النهائي

أسفرت قرعة النسخة الأولى من مسابقة الدوري الأفريقي لكرة القدم، التي أقيمت مساء اليوم السبت في مقر «كاف» بالقاهرة، عن وقوع الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

يشارك الأهلي في بطولة الدوري الافريقي “السوبر ليج” مع أندية الوداد المغربي، الترجي الرياضي التونسي وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، إضافة إلى أنيمبا النيجيري، سيمبا التنزاني، مازيمبي الكونجولي وبترو أتلتيكو الأنجولي.

من المقرر إقامة بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 أكتوبر حتي 11 نوفمبر المقبلين.

وجاءت قرعة البطولة كالتالي:

الأهلي × سيمبا التنزاني .

مازيمبي الكونغولي × الترجي التونسي.

أنيمبا النيجيري × الوداد المغربي.

بيترو أتليتكو الأنجولي × صنداونز الجنوب إفريقي.

وتقام المباراة بنظام الذهاب والإياب بالمواجهات الاقصائية بداية من ربع النهائي ثم نصف النهائي ثم الدور النهائي.

وتنطلق المباراة الافتتاحية يوم 20 أكتوبر المقبل في العاصمة التنزانية دار السلام، على أن تقام البطولة على مدار 4 أسابيع.

وتنظم مباريات نصف النهائي خلال الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر المقبلين والدور النهائي يومي 5 و11 نوفمبر المقبل.

وتم تقسيم الأندية الـ8 إلى مستويين:

المستوى الأول: الأهلي والترجي والوداد وصن داونز

المستوى الثاني: إنيمبا وبترو أتلتيكو ومازيمبي وسيمبا.