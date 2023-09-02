هاتريك لـ"سون".. توتنهام يضرب بيرنلي بخماسية في الدوري الإنجليزي

قدم فريق توتنهام أداءً رائعًا أمام بيرنلي وفاز بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأت المباراة بتسجيل لايلي فوستر هدفاً مبكراً لبيرنلي في الدقيقة الرابعة، ولكن توتنهام رد بقوة حيث سجل سون هيونج مين هاتريك في الدقائق 16، 63، و66، وأضاف كريستيان روميرو وجيمس ماديسون هدفين آخرين لتوتنهام في الدقيقتين 45 و54.

وتمكن بيرنلي من تسجيل هدف ثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلًا من الضائع عن طريق جوش براونهيل.

وبهذه النتيجة، احتل توتنهام المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطتين، بينما يتذيل بيرنلي جدول الترتيب بدون نقاط.