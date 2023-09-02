فرقة القلوب البيضاء تخطف انظار الجماهير بمهرجان الاسماعيلية للفنون الشعبية

قدمت فرقة القلوب البيضاء لذوي الاحتياجات الخاصة لمحافظة الاسماعيليه عروضها خلال فعاليات مهرجان الاسماعيليه للفنون الشعبية،في دورته الثالثة والعشرين ، الذي لاقت إعجاب الحاضرين من الديفليه للمهرجان .

وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة قد قدمت عددا من العروض الفنية للمشاركين بمهرجان الاسماعيليه للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين استعرضت خلالها الفرق عروضها الفنية.

يذكر أن فعاليات المهرجان تنطلق غدا الأحد ،كما يشهد المهرجان إقامة برنامج ثقافي بالتزامن مع الفعاليات الفنية يدور حول "استلهام وتوظيف عناصر التراث والمأثور الشعبي في فرق الفنون الشعبية"، كما تنظم قصور الثقافة عدة معارض لجمهور وضيوف المهرجان وأبناء الإسماعيلية تتنوع بين معرض كتاب لأحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة ومعرض حرف تراثية ومعرض فنون تشكيلية.

وفعاليات قصور الثقافة في المهرجان تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة المركزية للشئون الثقافية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية.

حضر العروض عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ،المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الانشطه الثقافيه والفنية ، امل عبدالله رئيس إقليم الدلتا وسيناء الثقافي.

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