مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم جان لوي ليفي منتج فيلم "THE FATHER"

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة تكريم المنتج السينمائي الفرنسي "جان لوي ليفي" بالدورة الـ ٣٩ للمهرجان المقرر إقامتها خلال الفترة من ٣ الي ٨ أكتوبر المقبل.



يعد "جان لوي ليفي" واحداً من أهم كوادر الإنتاج السينمائي الفرنسي والأوروبي، حيث تولي رئاسة وكالة آرتميديا الفنية والتي كانت منوطة بإنتاج أهم الأعمال السينمائية في اوروبا والتي قدمت اعظم المواهب في السينما و المسرح الفرنسي والعالمي على مدى أكثر من 20 عامًا.

عمل ليفي أيضا على قيادة العديد من شركات الإنتاج مثل بارفيلم ، سيديف ، سوليفاجوس فيلم وغيرها ؛كمنتج وصانع أفلام ورئيس لتلك المؤسسات بينما كان يواصل نشاطه في اف كوميفيلم.

كما أنتج العديد من الأعمال التي طافت مهرجانات دولية عدة وحصلت على عدد من الجوائز البارزة وبلغ عدد انتاجاته 80 فيلما من أبرزها "هذا هو البطل " ، "صباح العالم" الحاصل علي جائزة 7 سيزار ، “قلب في الشتاء ” ، " أعشاب مجنونة" ، " شكرا للحياة " ، "المرافق" ، " حب واشرب وعش"، " شرطة بوليرو"، " تكرار كميل "، "آفا "، "نحيف".



"الأب" ( حاصل علي جائزتي اوسكار وعرض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ) .

وترأس جان لوي أيضا مسرحين في باريس هما مسرح " ماثيورينز" ومسرح " ادوارد الثامن و في رصيده حوالي 60 عملًا مسرحيًا.



جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .