حماة الوطن: إشادة الأمم المتحدة بمنتدى شباب العالم نجاح جديد يضاف لإنجازات القيادة السياسية

أكد مصطفى جعفر سالمان، عضو أمناء مجلس الشباب المصري وأمين شباب حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ، هو نجاح جديد يضاف إلي إنجازات القيادة السياسية في العلاقات الخارجية .

وقال «سالمان»، خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت، إن اعتماد الأمم المتحدة دليل على التأثير الكبير لمنتدي شباب العالم، كما أنه تأكيد على نحاج هذا المنتدي فى جميع النسخ التي تم تنظيمها في مصر، مشيرا إلي أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي كان لها بعد نظر على أهمية هذا المنتدي وحرصها على تنظيمه على أعلي مستوي فى مصر.

وأضاف أمين شباب حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن القيادة السياسية منذ الوهلة الأولى كانت حريصة على الاستماع إلى الشباب وآرائهم لبناء جسور الثقة والتواصل معهم، وتحولت المنتديات الشبابية لفكرة عالمية بدأت من الأراضي المصرية، حيث يجمع شباب العالم لتبادل الخبرات والتجارب والثقافات.

وأشار مصطفى جعفر سالمان، إلي أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية في عام 2014، وضع ملف الشباب نصب عينيه وحرص على تمكينهم بهدف صناعة نخبة مصرية قادرة على التعامل مع المستقبل وتحدياته، فكانت رعايته وحضوره المستمر لكافة المؤتمرات الوطنية للشباب ومنتديات شباب العالم، تأكيدا منه على أهمية دور الشباب ومكانته ودوره في بناء الدولة العصرية.

