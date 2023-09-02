ads
الأحد 03 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

فرق قصور الثقافة تستعرض فنونها بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

..
..
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استعرضت فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة عروضها الفنية عقب الديفيله الفني بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في دورته الـ 23 ، وكانت الفرق التي استعرضت فنونها هي ملوي- أسوان- الأقصر- الشرقية- سوهاج- العريش- مطروح- الإسماعيلية" للفنون الشعبية، فنونها بطابور.

يذكر أن فعاليات المهرجان تنطلق غدا الأحد ،كما يشهد المهرجان إقامة برنامج ثقافي بالتزامن مع الفعاليات الفنية يدور حول "استلهام وتوظيف عناصر التراث والمأثور الشعبي في فرق الفنون الشعبية"، كما تنظم قصور الثقافة عدة معارض لجمهور وضيوف المهرجان وأبناء الإسماعيلية تتنوع بين معرض كتاب لأحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة ومعرض حرف تراثية ومعرض فنون تشكيلية.

فعاليات قصور الثقافة في المهرجان تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة المركزية للشئون الثقافية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية.


حضر العروض عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ،المخرج هشام عطوة مستشار  وزارة الثقافة لشئون الانشطه الثقافيه والفنية ، امل عبدالله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي

IMG_٢٠٢٣٠٩٠٢_١٨٤٩٢٣
IMG_٢٠٢٣٠٩٠٢_١٨٤٩٢٣
IMG_٢٠٢٣٠٩٠٢_١٨٤٩١١
IMG_٢٠٢٣٠٩٠٢_١٨٤٩١١
IMG_٢٠٢٣٠٩٠٢_١٨٤٩٠٥
IMG_٢٠٢٣٠٩٠٢_١٨٤٩٠٥
IMG_٢٠٢٣٠٩٠٢_١٨٤٦٠٧
IMG_٢٠٢٣٠٩٠٢_١٨٤٦٠٧
IMG_٢٠٢٣٠٩٠٢_١٨٤٥١٠
IMG_٢٠٢٣٠٩٠٢_١٨٤٥١٠
IMG_٢٠٢٣٠٩٠٢_١٨٤٤٥٥
IMG_٢٠٢٣٠٩٠٢_١٨٤٤٥٥
IMG_٢٠٢٣٠٩٠٢_١٨٤٤٥٠
IMG_٢٠٢٣٠٩٠٢_١٨٤٤٥٠
الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة فرق قصور الثقافة الفنون الشعبية مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية
ads