فرق قصور الثقافة تستعرض فنونها بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

استعرضت فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة عروضها الفنية عقب الديفيله الفني بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في دورته الـ 23 ، وكانت الفرق التي استعرضت فنونها هي ملوي- أسوان- الأقصر- الشرقية- سوهاج- العريش- مطروح- الإسماعيلية" للفنون الشعبية، فنونها بطابور.

يذكر أن فعاليات المهرجان تنطلق غدا الأحد ،كما يشهد المهرجان إقامة برنامج ثقافي بالتزامن مع الفعاليات الفنية يدور حول "استلهام وتوظيف عناصر التراث والمأثور الشعبي في فرق الفنون الشعبية"، كما تنظم قصور الثقافة عدة معارض لجمهور وضيوف المهرجان وأبناء الإسماعيلية تتنوع بين معرض كتاب لأحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة ومعرض حرف تراثية ومعرض فنون تشكيلية.

فعاليات قصور الثقافة في المهرجان تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة المركزية للشئون الثقافية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية.



حضر العروض عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ،المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الانشطه الثقافيه والفنية ، امل عبدالله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي

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