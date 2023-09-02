"الزراعة" تصدر عددًا خاصًّا من مجلتها الشهرية بمناسبة عيد الفلاح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد التاسع من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر سبتمبر ٢٠٢٣، التي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار "كلمة من قلب الديوان".

وألقى العدد الضوء على متابعات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد من الملفات الهامة، على رأسها: جهود تنميه الثروة الحيوانية ودعم المزارعين والمربين وتفعيل الزراعة التعاقدية.

كما يحتفل هذا العدد بالعيد ٧١ للفلاح المصري، من خلال ملفات خاصة، يتحدث فيها الفلاح، فضلا عن القاء الضوء على الرموز التاريخية التي دعمت الفلاح، فضلا عن مسيرة نضال وكفاح الفلاح التاريخية، ومواجهة الاحتلال والاقطاع، وكيف ايضا جسدت السينما معاناه الفلاح التاريخية.

وفي هذا العدد أيضا حوار خاص مع الدكتور حسن الفولى رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، والذي أكد أن قوانين الاصلاح الزراعى حققت الدعم والحمايه للفلاح.

كما تقدم للمزارع خلال هذا العدد أهم التوصيات الفنية الواجب مراعاتها خلال شهر سبتمبر الجاري للحصول على أفضل انتاجية من المحاصيل.

لتحميل العدد والتصفح الإلكتروني:

https://drive.google.com/file/d/1a2uqiCRsu6FxzYG7UheDNGCQk0xpzB7_/view?usp=sharing