«الزراعة» تطلق قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المربين مجانًا بدمياط

انطلقت اليوم السبت، القافلة البيطرية المجانية لعلاج مواشي صغار المزارعين، في إطار مبادرة حياة كريمة، التي ينظمها معهد بحوث التناسليات الحيوانية في محافظة دمياط بالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، إن القافلة سوف تجوب قرى مراكز دمياط والزرقا وكفر سعد وفارسكو وكفر البطيخ في مناطق الأكثر احتياجا للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وكذلك قرى حياة كريمة؛ القافلة تقدم الفحص التناسلي وتشخيص العشار بالموجات فوق الصوتية، وعلاج أمراض العجول الصغيرة والضرع، كما تجري أيضا تجريع ورش جميع الحيوانات، للقضاء على الطفيليات الداخلية والخارجية، ما يحافظ على صحة الحيوان.



وأشار «فاضل» إلى أنه يشارك في القافلة، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعاهد بحوث الصحة الحيوانية، والانتاج الحيواني والأمصال واللقاحات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

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