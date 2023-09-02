نواب الشيوخ: إشادة الأمم المتحدة بمنتدى شباب العالم تؤكد دور مصر الريادي

أشاد نواب مجلس الشيوخ على أهمية قرار الأمم المتحدة بشأن منتدى شباب العالم، حول إسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قراراً حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.

و قال النائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، ام قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول إسهامات منتدى شباب العالم، في تمكين الشباب وبإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم تأكيد على القوة الناعمة لمصر من ناحية، والفعالية العالمية لمنتدى شباب العالم وتأثيره من ناحية أخرى والتي وصلت لجميع شباب العالم ان مصر دائما تفتح بابها للجميع من أجل غد مشرق ومستقبل افضل بفكر شباب مثقف وواعي بكافة دول العالم .

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، في بيان له اليوم إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد مدى قوة البرامج الشبابية التي وضعتها الدولة المصرية، وريدة مصر تحت قيادة السيسي، في تمكين الشباب في أجهزة الدولة المختلفة والتي كانت تظهر في التواصل مع الشباب عبر المؤتمرات الشبابية، وجاء أبرزها منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

ومن جهته، قال النائب محمد علي أبوحجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن أن القيادة السياسية كانت سباقة في الاهتمام بالشباب والاستماع لآرائهم حول مختلف القضايا، واشراكهم وتمكنيهم وتواجدهم بمختلف المؤسسات والوزارات، تقديرا لدورهم ولذلك جاء التقدير العالمي من جانب الأمم المتحدة لمنتدى شباب العالم ودوره.

وأكد أبوحجازي، أن الشباب ضمن أولويات الرئيس حيث يسعى لتأهيلهم لتولي المناصب القيادية المختلفة، من خلال تبني نظرية التأهيل قبل التمكين، وقد بدأت عملية تأهيل الشباب بإطلاق الرئيس البرنامج الرئاسي لتأهيل للشباب من سن 20 إلى 30 عامًا، وبعد نجاح التجربة تم العمل على لتوسيع الفئة العمرية المستهدفة بالتأهيل.

وأشار ابوحجازي إلى صدور الرئيس السيسي، القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم،، وجاء إنشاء هذه الأكاديمية كأحد توجيهات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ فى نوفمبر 2016 والتي أقرها الرئيس السيسي.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت بعد توافق الآراء، قرارا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية، ورحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربعة في تمكين الشباب، وهو ما أثارردود أفعال قوية داخل وخارج مصر.