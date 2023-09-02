بالصور.. انطلاق الديفيله الفني لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

انطلق منذ قليل الديفيله الفني لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في دورته الـ 23 من شارع محمد على أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، الذي تشارك فيه جميع الفرق المشاركة فى المهرجان.

يذكر أن الفرق المشاركة بالمهرجان تستعرض فنونها التراثية والمعبرة عن بيئاتها من خلال هذا الديفيليه .

كما تقدم فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة وهى ملوي- أسوان- الأقصر- الشرقية- سوهاج- العريش- مطروح- الإسماعيلية" للفنون الشعبية، فنونها بطابور استعراض، ثم تقديم فقرة استعراضية لكل فرقة بشكل منفرد.

يذكر أن فعاليات المهرجان تنطلق غدا الأحد ، ويشهد المهرجان إقامة برنامج ثقافي بالتزامن مع الفعاليات الفنية يدور حول "استلهام وتوظيف عناصر التراث والمأثور الشعبي في فرق الفنون الشعبية"، كما تنظم قصور الثقافة عدة معارض لجمهور وضيوف المهرجان وأبناء الإسماعيلية تتنوع بين معرض كتاب لأحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة ومعرض حرف تراثية ومعرض فنون تشكيلية.

فعاليات قصور الثقافة في المهرجان تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة المركزية للشئون الثقافية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية.

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