وزير الشباب ومحافظ أسوان يناقشان أعمال التطوير بعدد من المنشآت الرياضية

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعًا موسعًا حضره الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وممثلو الوزارة والمحافظة.

جرى مناقشة أعمال التطوير والتحديث التي تشهدها العديد من المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، ومن بينها مبنى مديرية الشباب والرياضة، التي سيتم إسناد استكمال الأعمال الإنشائية بها لمديرية الإسكان بتكلفة 25 مليون جنيه حيث من المقرر الإنتهاء منها خلال 3 أشهر ، كما تم مناقشة طرح أعمال التطوير ورفع الكفاءة للصالة المغطاة بتكلفة تقديرية 70 مليون جنيه ، بالإضافة إلى الطرح الاستثمارى لإقامة مشروع إستثمارى تجارى ترفيهى رياضى فندقى متكامل فى موقع حمام السباحة بكورنيش النيل، وكذا تنفيذ مشروع إستثمارى رياضى وتجارى وترفيهى وفندقى بمعسكر العقاد القومى.

شهد الإجتماع توجيه وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان بإعداد مذكرة تفاهم ثلاثية بين الوزارة والمحافظة والمديرية لتنفيذ المشروعين، واعتماد ذلك من مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى ، علاوة على الإتفاق لإنشاء 3 حمامات سباحة جديدة ، مع إنشاء وتطوير الملاعب الرياضية لتعزيز الأنشطة الترفيهية والرياضة بمختلف مراكز المحافظة، ومتابعة جميع هذه الجهود من خلال اللجنة المشتركة بالوزارة والمحافظة .

من جانبه أعرب محافظ أسوان عن امتنانه وشكره لوزير الشباب والرياضة الذى جعل من عاصمة الشباب الإفريقى كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى بؤرة الإهتمام وصدارة المشهد الرياضى والشبابى ، موضحاً أن الدكتور أشرف صبحى يعطى إهتماماً كبيراً أيضاً برفع كفاءة الصروح والمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة وهو ما تؤكده زياراته الميدانية المتواصلة لأسوان للوقوف من أرض الواقع على معدلات التنفيذ فى المشروعات التنموية والخدمية المختلفة ، التي تشهد طفرة كبيرة من أعمال التطوير ورفع الكفاءة والإنشاءات الجديدة لمراكز الشباب والملاعب الرياضية المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرى المرحلة الأولى فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 158 مركز شباب بتكلفة تصل إلى 738 مليون جنيه .

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