شاهندة عبدالرحيم تهنئ الإعلامية ندى رضا بزفافها

السبت 02/سبتمبر/2023 - 07:17 م

في حفل بهيج وأجواء مفعمة بالسعادة والمحبة، وبقلوب غمرها الفرح والسرور من الأهل والأحباب والأقارب والأصدقاء، وحتى الساعات الأولى من الصباح، أقيم حفل زفاف الإعلامية ندى رضا، المذيعة بقطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة إكسترا نيوز، وشادي سمير في أحد فنادق القاهرة.

أحيا حفل الزفاف النجم محمد حماقي، والنجم أحمد سعد.

حضر حفل الزفاف، حسام صالح الرئيس التنفيذي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين.

وتتقدم الإعلامية شاهندة عبدالرحيم علي، المذيعة بقطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة إكسترا نيوز، ونائب رئيس تحرير «البوابة نيوز»، بخالص المُنى بحياة زوجية للعروسين سعيدة، متمنية أن يكتب لهما الله سبحانه وتعالى الفرح والسرور.