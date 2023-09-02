رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد وحدات الإسكان الجامعي

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية اليوم السبت العمارات السكنية التى تسلمتها الجامعة بمدينة المنصورة الجديدة وتم تخصيصها للإسكان الجامعى "طلبة ، طالبات، أعضاء هيئة تدريس، عاملين" حيث تم استلام عدد 10 عمارات سكنية والتي تُبعد عن مقر جامعة المنصورة الأهلية 3 دقائق بوسائل النقل المخصصة لنقل الطلاب.

ورافقه خلال الزيارة كل من الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، الدكتور محمد عطوة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية ، الدكتورة رئيفة علام عميد كلية التمريض، الدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، والدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي مدير البرامج بكلية الهندسة، الدكتور وليد الطنطاوي مدير عام شئون التعليم والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة أن عمارات ووحدات الإسكان الجامعي بمدينة المنصورة الجديدة ستكون مجهزة بأعلي مستوي علي أحدث الأنظمة الفندقية و تتميز بتوفير كافة الخدمات لتيسير الإقامة والإعاشة للطلبة والطالبات والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالاضافة الى منظومة الصيانة والنظافة و منظومة الأمن والحراسة.

وأشار إلى أنه سوف يتم الإعلان عن شروط وضوابط الإسكان قريبًا من خلال الصفحة الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي للجامعة الأهلية.

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