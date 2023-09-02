تعرف على أول اختيارات مانشيني لقائمة منتخب السعودية

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني الجديد لمنتخب السعودية، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهتي كوستاريكا وكوريا الجنوبية، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويخوض المنتخب السعودي خلال معسكره القادم في الفترة من 3 سبتمبر الجاري حتى 12 من الشهر ذاته مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كوستاريكا في 8 من سبتمبر، أما الودية الثانية أمام منتخب كوريا الجنوبية في 12 سبتمبر، وتقام كلتا المباراتين على ملعب سانت جيمس بارك معقل نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وذلك ضمن استعدادات الأخضر لبطولة كأس آسيا 2023.

وستكون مباراة السعودية ضد كوستاريكا، موعد الظهور الرسمي الأول للمدرب مانشيني مع منتخب السعودية.

وأعلن مانشيني قائمة الأولى للخضر، منذ توليه مهمة القيادة الفنية خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد، بعد التعاقد معه حتى 2027.

وتتكون قائمة منتخب السعودية من 26 لاعبًا، على رأسهم فهد المولد لاعب الشباب، الذي عاد لصفوف الخضر من جديد، وكذلك ياسر الشهراني ظهير الهلال الذي تعافى من الإصابة القوية التي تعرض لها أمام الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022.

قائمة منتخب السعودية

حراسة المرمى: محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد النجار.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، عبد الإله العمري، حسان تمبكتي، أحمد شراحيلي، سلطان الغنام، سعود عبد الحميد، أحمد بامسعود، رياض شراحيلي.

خط الوسط: محمد كنو، علي هزازي، عبد الله الخيبري، سالم الدوسري، ناصر الدوسري، سامح النابت، سامي النجعي، عبد العزيز البيشي.

وفي الهجوم: عبد الرحمن غريب، فهد الرشيدي، فهد المولد، عبد الله الحمدان، فراس البريكان.