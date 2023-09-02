بعثة مصر للألعاب البارالمبية تصل غانا للمشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية

وصلت بعثة مصر للالعاب البارالمبية إلى مدينة أكرا بغانا للمشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية التى تشارك فيها مصر بـ41 فرد يمثلون 3 ألعاب هى كرة السلة على الكراسى وكرة القدم للمبتورين والتنس الأرضى.

يترأس البعثة محمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للمبتورين ورئيس لجنة تنمية الموارد باللجنة البارالمبية ومعه محمد عبد الصبور المسئول المالى للبعثة.

تتكون بعثة كرة القدم للمبتورين من سارة احمد حسن المعايرجى مدير الفريق ومعها MR evran المدير الفنى والكابتن رستم احمد رستم مدرب عام ومحمد خيرى طبيب ومحمد نبيل عامل مساعد والفريق مكون من حسنى النوبى وابراهيم بدوى ومحمود عبد العظيم وابراهيم عبد الصادق وعبد الله مصطفى ومحمد حسين وعيد سعيد وزاهر ابراهيم واشرف حسين وأحمد إبراهيم وعرفه ناصر ومحمود حمدى واسلام مجاهد

بعثة منتخب مصر لكرة السله للكراسى المتحركة تتكون من مى زين الدين مدير الفريق وعمرو عبد اللاه مدير فنى ومحمد جمال مدرب عام وسعيد بدرى إدارى ورومانى نبيل للعلاج الطبيعى و12 لاعبا هم محمد عبد النبى والحين ياسر ومحمد أنور ومحمد فرج ومجدى طلعت ومصطفى محمد وياسين كمال وزياد عبد الرحيم وأحمد عصام وأحمد صلاح واشرف ابو زيد وأحمد فتحى

أما منتخب تنس الطاوله البارالمبى فيتكون من طارق حسن مدرب ولاعبان هما حسن عماد وعبد الرحمن صلاح .