محافظ الجيزة يعقد لقاء موسعًا مع نواب أوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر وإمبابة

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم السبت لقاء موسعا مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر أوسيم والوراق وكرداسة ومنشأة القناطر وإمبابة لبحث ومناقشة أبرز المشروعات التنموية الجارية علي أرض المحافظة وخطط العمل المستقبلية.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام و محمد نور السكرتير العام المساعد، والنواب خالد طايع وأسامة الأشموني و طارق الطويل و أحمد رمزي والنائب طارق تهامي ويحيي المشد و أحمد الشراني وفريدة الشوباشي ونشوي الديب وهند رشاد، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية.