الهند تطلق مركبة فضائية لدراسة الشمس بعد نجاحها في الهبوط على القمر

تستعد الهند اليوم السبت، لمهمة جديدة في مجال استكشاف الفضاء بعد أسبوع من نجاحها في إنزال مركبة فضائية عند القطب الجنوبي للقمر.

وانطلقت محطة "أديتيا-أل 1" الفضائية اليوم على متن صاروخ "بي إس إل في إكس إل"، الذي يزن 320 طنًا وصممته منظمة أبحاث الفضاء الهندية، وسبق استخدامه في مهمات نحو القمر والمريخ. تُعد هذه المحطة أول مهمة فضائية "مرصدية" هندية مخصصة لمراقبة الشمس.

وبعد رحلة استمرت 4 أشهر واجتياز مسافة قدرها 1.5 مليون كيلومتر، ستدخل المحطة مدارًا حيث تتعادل قوى الجاذبية للأرض والشمس. وسيسمح هذا الترتيب للمحطة بمراقبة الشمس بشكل مستمر دون تشتيت انتباهها بسبب الكسوف. تحمل المركبة الفضائية 7 أدوات لمراقبة الغلاف الضوئي والكروموسفير والطبقات الخارجية للشمس باستخدام المجال الكهرومغناطيسي وأجهزة كشف الجسيمات والمجال المغناطيسي.

ومن المخطط أن يُرسل الجهاز الرئيسي للمهمة 1440 صورة يوميًا إلى المحطة الأرضية لتحليلها عند وصول المحطة إلى المدار المتوقع. ومن المتوقع أن تقدم مهمة "أديتيا-أل 1" معلومات مهمة لفهم مشكلة تسخين الإكليل الشمسي وانبعاث الكتلة الإكليلية ونشاط ما قبل التوهج وخصائصه، وديناميكيات الطقس الفضائي وانتشار الرياح الشمسية والجسيمات والمجالات الأخرى.

يُذكر أن الهند أصبحت الأسبوع الماضي أربعة دولة تنجح في إنزال مركبة غير مأهولة على سطح القمر، بعد روسيا والولايات المتحدة والصين.