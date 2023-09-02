بالصور.. يزن الهجري يجمع لوحات بيكاسو وفان جوخ مع أوركسترا موسكو في كليب غنائي

أطلق الفنان والمؤلف الموسيقي السوري يزن الهجري أجدد عماله الغنائية "تقبيل" بشكل فيديو كليب مصور تم إطلاقه من الولايات المتحده وتسجيله مع الميتروبوليتن موسكو اوركسترا.

ويقدم يزن عبر الكليب تجربة موسيقية وبصرية غبر معتادة في العالم العربي، حيث يمزج خلال الأغنية بين قصيدة الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي وهي أكثر من خمس و عشرين بيت شعري مع موسيقى أوركسترالية حية لأوركسترا موسكو السيمفونية من ألحانه و توزيعه ومع صوته الغنائي.

وينقل كليب "تقبيل" المشاهد في رحلة بصرية في تاريخ الفن التشكيلي العالمي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليحمل كل "فريم" من فريمات الفيديو لوحة فنية لأحد عمالقة الفن التشكيلي العالميين، مثل بيكاسو وفان جوخ ورامبرانت وغيرهم في مزيج يجمع أكثر من خمسين لوحة مختلفة على مدار سبع ودقائق ونصف من عمر الأغنية.

وتعد قصيدة وأغنية "تقبيل" أولى بشائر ألبوم يزن الهجري الجديد الذي يخوض خلاله مغامرة المزج بين روائع قصائد تميم البرغوثي وبين الموسيقى الأوركسترالية والموسيقى العصرية، بحيث يعيد إحياء كل قصيدة بتوزيع موسيقي معاصر وتصديرها للجمهور العربي بشكل فيديو هات تجسد شغف يزن بالفنون البصرية والموسيقية والشعر.

يقول يزن الهجري: "يمثل فن الفيديو بالنسبة لي لوحة فنية متحركة حيث اقوم فعليا في المونتاج والتصوير والتلوين و تركيب كل فريم على حدى كأنني أرسم وأنحت في الزمن بدلا من القماش والطين، وقررت ربط دراستي للفنون التشكيلية مع تخصصي في الموسيقى و حبي للشعر في عمل واحد متكامل".