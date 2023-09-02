السجن عامان لشقيقة لاعب منتخب مصر السابق بتهمة التزوير بالفيوم

قضت محكمة استئناف الفيوم، برئاسة المستشار محمد معبد،. وكيل نيابة أحمد سعد، حكمها بالسجن سنتين وكفالة 2000 جنيه، وتعويض مدني مؤقت 15001 جنيه، لمتهمين بتهمة تزوير عقد بيع ابتدائي لقطعة أرض بطريق الممشى السياحي وسط مدينة الفيوم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين "ع. ع" ربة منزل وزوجها "أ. ن" في القضية رقم 7903 جنح الفيوم لسنة 2023م، شقيقة لاعب شهير بمنتخب مصر السابق، أنه ليس من أرباب الوظائف العمومية الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو عقد بيع ابتدائي، بأنهم اتفقوا مع المجهول على تزويره وساعده بالبيانات المراد إثباتها وإنشاء المجهول على غرار المحررات الصحيحة نسبها زورا للموظفين المختصين بتلك الجهة مدينة الفيوم.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين قلدا بواسطة مجهول أختام شعار الجمهورية المستعملة على العقد محل الاتهام الأول.

وتعود تفاصيل القضية عندما أقدمت ربة منزل بمساعدة زوجها بنقل ملكية قطعة أرض المسجلة باسم ع. ن المالك الأصلي لقطعه الأرض، وبيعها للضحية "أمل ن" وعند محاولة الضحية تسجيل قطعه الأرض اكتشفه التزوير.