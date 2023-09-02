ضبط مدير شركة أدوية استولى على 9 ملايين جنيه من 12 شخصا بالدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة محلة دمنة بمحافظة الدقهلية من ضبط مدير بإحدى شركات تجارة الأدوية بعد استيلائه بمعاونة والده على 9 ملايين جنيه من 12 شخصا بدعوى تشغيلهم في تجارة الأدوية نظير أرباح شهرية، وتعثرهما في سداد الأرباح الشهرية.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطار من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد القباني، مأمور مركز شرطة محلة دمنة بحضور 11 شخصا وسيدة لتحرير بلاغ ضد شخصين بالحصول منهم على مبالغ مالية مقابل تشغيلها في تجارة الأدوية وتحقيق أرباح مالية شهرية.

واتهم محررو البلاغ كلا من "حمدان. ا. م. ا"، 61 عاما موظف بشركة أدوية ونجله "ع"، 27 عاما مدير بإحدى الشركات للتجارة العامة وتوزيع الأدوية، ويقيمان قرية منية محلة دمنة دائرة المركز بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على 9 ملايين جنيه، مقابل تشغيلها في تجارة الأدوية نظير أرباح شهرية 2.5 % منذ حوالي 6 أشهر إلى عام والتزامهما بوعدهما لهم بضعة أشهر وعقب ذلك تعثرا في إعطائهم الأرباح.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة محلة دمنة بقيادة الرائد عمار الجداوي، رئيس المباحث، من ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الأول.