جامعة سوهاج: تفعيل الدراسة ببرنامج جيولوجيا المياه بكلية العلوم| صور

أعلنت جامعة سوهاج عن بدء تفعيل الدراسة ببرنامج جيولوجيا المياه بكلية العلوم، وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/ 2024م.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تسعى دائمًا إلى استحداث برامج دراسية جديدة بمختلف كليات الجامعة، تتواكب مع متطلبات العصر الحديث، وتتوافق مع أحدث المعايير العالمية، بما يساهم في تأهيل الطلاب والخريجيين بالمهارات والخبرات اللازمة لفتح آفاق لأسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال الدكتور حازم المشنب، عميد كلية العلوم أن الدراسة بالبرنامج بنظام الساعات المعتمدة، حيث تمنح الجامعة درجة البكالوريوس في العلوم تخصص جيولوجيا المياه، ويتم المنح بعد اجتياز الطالب عدد من المقررات الدراسية والأنشطة العلمية بنجاح بواقع 136 ساعة معتمدة، مشيراً إلى البرنامج يفتح آفاق جديدة للخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي.