أمن الدقهلية يكشف لغز وفاة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر في محافظة الدقهلية من كشف غموض واقعة وفاة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ومقيم طرف والدته وخالته بقرية عزبة ميزانية عاصم التابعة لقرية برمبال الجديدة مركز منية النصر بعد العثور على الطفل متوفي، ليتبين ارتباط الأم بعلاقة غير شرعية بأحد الأشخاص واتهامها له بالتعدي عليه بالضرب لاستكمال علاقته غير شرعية.

وكانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي بوصول طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من ضمور بالعضلات "جثة هامدة".

وبإنتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر الى المستشفى وبسؤال "دعاء.ع.ع.ح"، 31 عامًا، والدة الطفل قررت بأنها ونجلها يقيمان بمنزل شقيقتها"شيماء"، وبرفقتهم "محمود.ر.م.ص"، 30 عامًا، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية ومقيم المحلة الكبرى محافظة الغربية، كون المذكور يرتبط بها بعلاقة غير شرعية .

وقالت الأم في تحقيقات الشرطة ان عقب عودتها للمنزل تاركة نجلها رفقة شقيقتها والمذكور"ترتبط به بعلاقة غير شرعية"، اخبرتها شقيقتها بقيامه بالتعدي على نجلها الطفل مما ادى الى وفاته ، واتهمته بقتل نجلها.

بتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر من ضبط المتهم وبمواجهتة انكر مانسب اليه وعلل اتهام الشاكيه له لوجود خلافات بينهم واضاف ان المتوفي كان يعاني من حالة اعياء منذ يومان وقيئ مستمر وارتفاع بدرجة الحرارة.

وبسؤال زوج خالة المتوفي "السيد.ر.م.ع"، 36 عامًا، عامل نفى قتل المتهم للطفل واكد انه كان يعاني من اعراض مرضية سابقة تسببت في وفاتة.

وبالعرض على مفتش الصحة تبين عدم وجود اصابات طاهرية ولايمكن الجزم بسبب الوفاة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة كلفت بانتداب الطبيب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية للمتوفي وبيان سبب الوفاة.