الدوري الإنجليزي.. جاكسون يقود هجوم تشيلسي أمام نوتنجهام فورست

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نوتنجهام فورست، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف تشيلسي، اليوم السبت، نوتنجهام فورست على ملعب ستامفورد بريدج، حيث ينطلق اللقاء في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود السنغالي نيكولاس جاكسون، هجوم البلوز أمام الضيوف، ويعاونه رحيم ستيرلينج وكونور جالاجير.

ويتواجد كول بالمر، صفقة النادي اللندني الجديدة القادمة من مانشستر سيتي على مقاعد البدلاء رفقة الحارس بيتروفيتش.

تشكيل تشيلسي أمام نوتنجهام فورست

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل

خط الوسط: مالو جوستو - إنزو فيرنانديز - مويسيس كايسيدو - بن تشيلويل

وفي الهجوم: رحيم سترلينج - نيكولاس جاكسون - كونور جالاجير.

ويجلس على دكة البدلاء: لوكاس بيرجستروم - مارك كوكوريا - إيان ماتسين - ليسلي أوجوتشوكو – كول بالمر - نوني مادويكي – ميخالو مودريك – ديفيد واشنجتون- جورجي بيتروفيتش.

ويحتل تشيلسي، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 4 نقاط، فيما يأتي نوتنجهام فورست في المركز الرابع عشر وفي رصيد 3 نقاط.