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الأحد 03 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دودو الجباس يقود هجوم بيراميدز أمام ألتينوردو التركي وديًا

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل المباراة الودية الثالثة التي يخوضها الفريق اليوم في إطار معسكر الإعداد الخارجي المقام بتركيا.

ويخوض الفريق ثالث مبارياته أمام ألتينوردو التركي في الخامسة من مساء اليوم بملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التي تستضيف معسكر بيراميدز التحضيري للموسم الجديد.

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - محمود صابر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - يوسف أسامة نبيه

خط الهجوم: دودو الجباس

يذكر أن بيراميدز سبق له خوض مباراتين وديتين في معسكره الخارجي أمام ليماسول القبرصي وانتهت بفوز بيراميدز بثمانية أهداف دون مقابل، قبل الفوز على فارساك أنطاليا التركي بسبعة أهداف نظيفة.

معسكر بيراميدز في تركيا جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز دودو الجباس
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