"الدفاع البريطانية": روسيا تخاطر بتقسيم قواتها لمنع حدوث اختراق أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم السبت، أن روسيا تخاطر بتقسيم قواتها في إطار سعيها لمنع حدوث اختراق أوكراني في جنوب أوكرانيا.

وذكرت الوزارة - في آخر تحديث استخباراتي لها عبر موقع التواصل الاجتماعي (إكس) تويتر سابقا - "أن القوات الأوكرانية واصلت القيام بأعمال هجومية على محور أوريكيف في جنوب أوكرانيا مع وصول الوحدات إلى خط الدفاع الروسي الرئيسي الأول".

وأشارت إلى أن "القوات الروسية التي تتألف بشكل أساسي من جيش الأسلحة المشترك رقم 58 وعناصر القوات الروسية المحمولة جوًا، تسعى إلى وقف الهجوم المضاد الأوكراني مع الحفاظ على هجومها على المحور الشمالي حول كوبيانسك".

ولفتت إلى أن روسيا تسعى على الأرجح إلى صرف انتباه أوكرانيا عن هجومها المضاد، مما يجبرها على تقسيم قواتها بين أوريخيف وكوبيانسك.

وأضافت الدفاع البريطانية أنه "بالنظر إلى أن روسيا حققت مكاسب متواضعة بالقرب من كوبيانسك منذ بدء الهجوم المضاد الأوكراني في يونيو الماضي، فمن المرجح أن تسعى إلى الاستفادة من هذه المكاسب من خلال الاستمرار في تزويد المحور بالموارد".