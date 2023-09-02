الجيش الأوكراني: البنتاجون يخطط لتزويد كييف بصواريخ جو-جو مُعدلة لزيادة مداها

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم السبت أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تخطط لتزويد أوكرانيا بأنواع مختلفة من صواريخ "أمرام" والتي يمكن أن تغطي مسافة من 160 إلى 180 كيلومترًا، موضحا أنها أكثر من كافية للاشتباك مع الطائرات الحربية الروسية دون دخول منطقة الدفاع الجوي للجيش الروسي.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إحنات - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إن "البنتاجون يطلب تعديلات معينة على صواريخ أمرام لأوكرانيا حتى تتمكن من تغطية مسافة 160-180 كيلومترًا.. هذا أكثر من كافٍ لضرب الطائرات الحربية الروسية دون دخول منطقة الدفاع الجوي لها وكلما كان مدى الصواريخ أبعد، كلما كانت أكثر أمانًا لطيارينا".

وأضاف أن أوكرانيا ستحصل قريبًا على صواريخ أمرام الموجودة في المخازن الأمريكية، لافتا إلى أن الإصدارات الجديدة التي يتم تعديلها من أجل أوكرانيا ستكون متاحة للدفعة التالية التي ستتسلمها أوكرانيا من الولايات المتحدة في نوفمبر 2024.

وأوضح أن "أمرام" هو صاروخ جو-جو برأس حربي موجه نشط، وهو الأكثر استخدامًا من قبل القوات الجوية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، لافتا إلى أنها تختلف بحسب قدرتها على الضرر.

وبحسب المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، فقد تم بالفعل تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ لاستخدامها في أنظمة الدفاع الجوي "ناسماس"، والتي تستخدم أيضًا صاروخ "أمرام-120".

وفي سياق آخر، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، أن سلطات إنفاذ القانون الأوكرانية أحالت قائد كتيبة روسية إلى المحكمة في قضية قتل جندي أوكراني سابق وتعذيب مدنيين بمنطقة تشيرنيهيف.

وأشار المدعي العام الأوكراني - في بيان - إلى أن "مكتب المدعي العام الإقليمي في تشيرنيهيف، كجزء من تحقيق خاص قبل المحاكمة، أحالوا إلى المحكمة لائحة اتهام ضد قائد الكتيبة 74 من لواء البنادق الآلية للحرس المنفصل التابع للقوات المسلحة الروسية"، موضحا أنه تم توجيه اتهامات بانتهاك قوانين وأعراف الحرب، إلى جانب القتل العمد مع سبق الإصرار.