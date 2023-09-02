المبعوث الأمريكي للمناخ يزور كينيا ورومانيا لتعزيز الأهداف المشتركة بشأن الطاقة النظيفة

يتوجه المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري إلى كينيا ورومانيا بدءا من يوم الإثنين ولمدة أربعة أيام لتعزيز الأهداف المشتركة بشأن المناخ والطاقة النظيفة.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن كيري سيشارك في نيروبي في قمة المناخ الإفريقية حيث سينخرط مع القادة والوزراء والمجتمع المدني الأفريقي في الجهود المبذولة للاستجابة لأزمة المناخ.

وفي القمة، سيسلط كيري الضوء على جهود الولايات المتحدة كجزء من مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن لـ(خطة الطوارئ للتكيف والمرونة) لمساعدة نصف مليار شخص في البلدان النامية، وخاصة في أفريقيا، على التكيف مع تأثيرات المناخ هذا العقد.

وسيسلط الضوء أيضًا على الدور الذي يمكن أن تلعبه مبادرات سوق الكربون، بما في ذلك مبادرة (مسرع تحول الطاقة) في تحفيز رأس المال الخاص وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة في البلدان النامية.

وفي بوخارست، سيشارك كيري في قمة مبادرة البحار الثلاثة، التي تركز على تطوير وسائل النقل والطاقة والبنية التحتية الرقمية بين الدول الأوروبية الواقعة بين بحر البلطيق والبحر الأدرياتيكي والبحر الأسود.

وسيؤكد كيري كيف يؤدي التحول المتسارع للطاقة النظيفة إلى تعزيز أمن الطاقة ومرونتها في أوروبا الوسطى والشرقية.. كما سيؤكد على الوعد المتمثل في التكنولوجيات النووية الجديدة والآمنة بما في ذلك الدور القيادي الذي تلعبه رومانيا في بناء أول مفاعل نموذجي صغير في أوروبا.