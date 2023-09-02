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الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

جنايات الجيزة تعاقب فلاحًا بالحبس سنة لاتجاره بالهيروين

محكمة
محكمة
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عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، فلاح بالحبس سنة مع الشغل وغرامة قيمتها 10 آلاف جنيه، لإتهامه بالإتجار في مخدر الهيروين بمنطقة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.
وجاء بأوراق  القضية التي حملت رقم «2414 /2023- جنايات » أن المتهم (حمادة. ك- 36 سنة- فلاح) في يوم 23/2/2023 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، أحرز بقصد الإتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وضبطت القوات المتهم نفاذًا للحكم الصادر ضده في القضية رقم «121 /2022» جنح مركز منشأة القناطر، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 20 لفافة لجوهر مخدر وهاتف ومبلغ مالي وبمواجهته أقر بإحرازه للجوهر المخدر بقصد الإتجار والهاتف لاستخدامه في تجارته والمبلغ المالي متحصلاتها.

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