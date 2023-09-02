الداخلية تواجه ماكينة شائعات الجماعة الارهابية عن مراكز الاصلاح والتأهيل

تواصل قنوات جماعة الاخوان الارهابية يوميا اطلاق الشائعات عن الاوضاع داخل مراكز الاصلاح والتأهيل المصرية وعدد اخر من الشائعات بهدف إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق وترويج أكاذيب مختلقة.

في نفس السياق واصلت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية رصد تلك الشائعات والرد عليها.

وترصد البوابة نيوز ابرز تلك الشائعات خلال 24 ساعة..

أكاذيب بشأن الأوضاع داخل مركز بدر للإصلاح والتأهيل : في هذا السياق نفى مصدر أمنى صحة ما تناولته بعض القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات وأكاذيب بشأن الأوضاع داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل وأكد المصدر أن ذلك يأتى ضمن مخططات الجماعة الإرهابية والأبواق الإعلامية الموالية لها لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق وترويج أكاذيب مختلقة تهدف للنيل من حالة الأمن والإستقرار وهو ما يعيه الشعب المصرى.

في نفس السياق نفى مصدر أمنى صحة مقطع الفيديو الذى تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن وجود تجمعات ليلية بإحدى المحافظات.

وأكد المصدر أن ذلك المقطع قديم سبق تداوله منذ عدة أعوام ويأتى ذلك فى إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة والإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.. وأنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الشائعات بشكل حاسم.