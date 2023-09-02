مصرع عامل صعقًا بالكهرباء بقرية زاوية الكرادسة فى الفيوم 

لقي عامل مصرعه اليوم السبت، صعقًا بالكهرباء أثناء عمله بقرية زاوية الكرادسة بمحافظة الفيوم، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى التامين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق؛ لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم يفيد وصول عامل يدعي طارق محمد شعبان 22 عاما، جثة هامدة إلى مستشفي التامين الصحي.

على الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة وفحص ملابساتها للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة، فيما حررت الشرطة المحضر اللازم بالواقعة.

وأشارت التحريات الأولية لضباط المباحث الجنائية، في مركز شرطة الفيوم إلى تعرض العامل للصعق بالكهرباء خلال وجوده في مقر عمله بإحدى منازل القريه.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، والتي صرحت بتسليم جثمان الشاب إلى ذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.