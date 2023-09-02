بالفيديو.. غناء داليا شوقى وأحمد فهمى "حبك سفاح"

نشرت الفنانة داليا شوقى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو جديد لها مع الفنان أحمد فهمى من كواليس مسلسل "سفاح الجيزة".

https://www.instagram.com/reel/CwsE1xpNwY1/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

وظهرت من خلال الفيديو على تقوم بغناء "حبك سفاح"، بشكل كوميدى وذلك لطبيعة المسلسل، وكم الجرائم التى يقوم بها سفاح الجيزة خلال العمل والذى يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمى.

المسلسل بطولة أحمد فهمى، باسم سمرة، ركين سعد، صلاح عبدالله، هايدى خالد، جيهان الشماشرجى، والإخراج هادى الباجورى.

تدور أحداث المسلسل سفاح الجيزة ينتمى لنوعية مسلسلات الجريمة والغموض، لقاتل صاحب جرائم متتابعه، ويقوم رجال الشرطة محاولة الكشف عن غموض تلك الجرائم والدوافع المشتركة لها للإيقاع بالمجرم.

يذكر أن الفنانة داليا شوقى تشارك فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم " 5جولات"، بطولة آدم الشرقاوى، ماجد المصرى، داليا شوقى، نور النبوى، والإخراج مازن أشرف.