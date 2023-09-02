"فنون تطبيقية حلوان" تنفذ 4000 كوفرتة لأسبوع شباب الجامعات

، استطاعت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية تنفيذ عدد 4000 كوفرتة للمدن الجامعية بالجامعة ضمن التجهيزات الخاصة بمفروشات اسبوع شباب الجامعات٠

وتم تصميم وتنفيذ الكوفرتات عقب وضع المواصفات الفنية بالتعاون بين مركز تصميم وتكنولوجيا المنسوجات ومركز التطوير والبحوث، تحت اشراف ا.د. ايمان ابو طالب الاستاذ بقسم الغزل والنسيج والمشرف على مركز التطوير والبحوث.

كما قام مركز تصميم وتكنولوجيا المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية بالبدء في إعداد وتنفيذ الكوفرتات تحت اشراف ا.د. اسامة عز الأستاذ بقسم الغزل والنسيج ومدير مركز تصميم وتكنولوجيا المنسوجات وبمشاركة ا.م.د حافظ سعيد ومجموعة من طلاب قسم الغزل والنسيج وبمتابعة ا.د. مروة خفاجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا.د. محمد شهدي مدير الوحدة الإنتاجية.

كذلك قام قسم الملابس الجاهزة برئاسة ا.د. ياسر عيد بتفصيل الكوفرتات وإخراجها في الشكل النهائي بمجهود مميز من أساتذة قسم الملابس الجاهزة، وهم ا.د. محمد البدري وم.د. تريز وم.د. ايه فتحي وم. ايه داوود ونخبة كبيرة من طلاب القسم العلمي.