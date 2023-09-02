الحزن يخيم علي أهالي بني مزار بعد وفاة شاب قبل حفل زفافه بـ4 أيام

انتاب أهالي مركز بنى مزار شمال المنيا حاله من من الحزن خلال الساعات القليلة الماضية داخل بعد وفاة الشاب مصطفى مجدي قبل حفل زفافه بأيام والذي كان من المقرر أن يقام يوم الأربعاء المقبل 6 سبتمبر الجاري بإحدى القاعات بمركز بني مزار.

فقد انتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي « الفيس بوك» عدد كبير من المنشورات التي تنعى وتودع فيها فقيد الشباب مصطفى مجدي الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة داخل مركز بني مزار لتميزه في رياضة كمال الأجسام.

وأكد عدد كبير من أهالي مركز بني مزار ان الكابتن مصطفى مجدي كان محبوبا من الجميع وكان قد انهي كل اللمسات الأخيرة لإقامة حفل زفافه كما قام بطباعة بطاقة الدعوة لزفافه ووزّعها استعدادًا لحفل زفافه الذي كان سيقام خلال أيام قليلة الا انه توفي.