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الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال يعتقل شابين وفتاة من المسجد الاقصى

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين وفتاة من المسجد الاقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت هيئة شئون الأسرى في القدس في بيان لها اليوم بأن قوات الاحتلال اعتقلت نورهان ترشحاني، ومهران عباس، ومحمد عيسى، أثناء تواجدهم في المسجد الأقصى المبارك.
وعلى صعيد متصل، أصيب فلسطينيان برضوض، اليوم عقب اعتداء للمستوطنين على رعاة أغنام في قرية المغير شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا " عن مصادر محلية قولها " إن مجموعة من المستوطنين هاجموا رعاة أغنام في منطقة "القبون" شرق قرية المغير واعتدوا عليهم بالضرب المبرح بالعصي، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم برضوض ".
يذكر أن مستوطنين أقاموا قبل نحو شهرين بؤرة استيطانية جديدة على أراضي القرية في منطقة "القبون"، وتشهد تلك المنطقة اعتداءات متكررة للمستوطنين على المواطنين ورعاة الأغنام، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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