مسئول تشيكي: من المؤكد انضمام السويد لحف الناتو قريبا

قال السفير التشيكي لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ياكوب لاندوفاسكي، إنه من المؤكد عمليًا أن السويد ستصبح عضوًا في الحلف العسكري في المستقبل القريب، على الأرجح في وقت لاحق العام الجاري.

وأضاف لاندوفاسكي - في تصريحات أوردها راديو "براغ الدولي" اليوم السبت أنه يعتقد أن الاستراتيجية والمنطق السليم بالإضافة إلى أهمية انضمام الدولة الاسكندنافية إلى الناتو سيسود في النهاية.

تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد دول أخرى أعضاء في الناتو سوى المجر وتركيا اللتين لم توافق بعد على طلب السويد للانضمام إلى الحلف.