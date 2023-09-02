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السبت 02 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة

ارشيفية
ارشيفية
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قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، تأجيل محاكمة متهم فى الحكم الصادر ضده غيابيا بالإعدام، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي لجلسة 4 نوفمبر.
أسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

تأجيل محاكمة متهم الانضمام لتنظيم القاعده
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