حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية بأسوان ودمياط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (8) قضايا مخدرات وسلاح.. بإجمالى (7،500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 5 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الشابو - فرد محلى "طلقة لذات العيار") بحوزة 9 متهمين "لـ 6منهم معلومات جنائية".

تنفيذ (638) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (5) قضايا إتجار مخدرات وسلاح.. بإجمالى (9 كيلو جرام من مخدر الحشيش - 14 كيلو جرام من مخدر البانجو - 1،500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش - طبنجة - فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (6) متهمين "لهم معلومات جنائية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.