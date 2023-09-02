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السبت 02 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية بأسوان ودمياط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:  
مديرية أمن أسوان 
 ضبط (8) قضايا مخدرات وسلاح.. بإجمالى (7،500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 5 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الشابو - فرد محلى "طلقة لذات العيار") بحوزة 9 متهمين "لـ 6منهم معلومات جنائية".
 تنفيذ (638) حكم قضائى متنوع. 
مديرية أمن دمياط
 ضبط (5) قضايا إتجار مخدرات وسلاح.. بإجمالى (9 كيلو جرام من مخدر الحشيش - 14 كيلو جرام من مخدر البانجو - 1،500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش - طبنجة - فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (6) متهمين "لهم معلومات جنائية".
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

قطاع الامن العام اسوان دمياط مخدرات
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